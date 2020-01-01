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  • 02.01.2020 07:13
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 07:13

sürprizi! 'a imzayı atıyor

de gelişmesi... Siyah beyazlılar bir dönem A Milli Takım kalesini de koruyan 'in tecrübeli eldiveni 'ı listesine aldı.

Son dakika sürprizi! Beşiktaş'a imzayı atıyor

Loris Karius'a alternatif arayan , bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan 'in tecrübeli file bekçisi 'ı listeye aldı.

çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sorunlu mevkiilerden biri ise kaleydi. Alman file bekçisi Loris Karius'un, alternatifsiz olması nedeniyle teknik heyet bu bölgede dönem dönem sıkıntılar yaşıyordu. Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı, listeye aldı.

1.5 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki eldiven için kısa süre içerisinde harekete geçilmesi planlanıyor.

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