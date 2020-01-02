Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle ligi zirvede tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kadar bordo-mavili ekip sarı-kırmızılılara bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.
02.01.2020 09:34
- Son Güncelleme: 02.01.2020 09:34
Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Karadeniz devinin kurmayları ile masaya oturmuştu. Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra Stoke City'ye giden, ardından tekrar kiralık olarak Galatasaray'a dönen Badou Ndiaye dün bordo-mavili formayı giydi.
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