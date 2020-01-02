Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle ligi zirvede tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kadar bordo-mavili ekip sarı-kırmızılılara bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.

02.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 02.01.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





