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Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle ligi zirvede tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kadar bordo-mavili ekip sarı-kırmızılılara bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.

02.01.2020 09:34 - Son Güncelleme: 02.01.2020 09:34
Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlamıştı. Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 6-2'lik skorla kazanmıştı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

İlk devreyi 3. olarak kapatan Fırtına, son yıllardaki en iyi istatistiklerinden birini ortaya koydu. 17 karşışaşmada 9 galibiyet elde eden Trabzon, 5 beraberlik 3 de mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

Oynadığı maçlarda 35 gol kaydeden bordo-mavili ekip kalesinde 19 gol gördü. Takımın en golcü ismi olarak ise 12 golle Alexander Sörloth öne çıktı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

İLK BOMBA NDIAYE
İkinci yarıda 5 puanlık farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a bir çalım daha! Ndiaye'nin ardından... | Son dakika spor haberleri

Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Karadeniz devinin kurmayları ile masaya oturmuştu. Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra Stoke City'ye giden, ardından tekrar kiralık olarak Galatasaray'a dönen Badou Ndiaye dün bordo-mavili formayı giydi.

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