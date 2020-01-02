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  • 02.01.2020 16:38
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 16:38

'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika haberine göre kaleci antrenörü olarak görev yapan Alper Boğuşlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı

Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

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