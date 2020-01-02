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’dan sürprizi

Transfer sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren yeni bir yıldızın peşinde. Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması da giyen 'un 32 yaşındaki stoperi Guedes ile ilgileniyor.

Trabzonspor’dan Marcelo sürprizi
Transfer sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor yeni bir yıldızın peşinde. Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması da giyen Lyon'un 32 yaşındaki stoperi Marcelo Guedes ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Fransız yetkililerle bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

2021'DE SONA ERİYOR
Sambacı yıldız 'nun ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Marcelo bu sezon 15 maçta forma giydi.

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