Fenerbahçe'den Fatih Terim'in tweetine yanıt geldi: Zorluğu onlar yaşayacak

MURİÇ'İN

Asbaşkanı, Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalara imza attı., "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor.Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı," diye konuştu.Terim, twitter hesabından, Ali Koç'un TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da görüşmesi üzerine "Anlaşıldı; 2. yarı çokgeçecek" ifadelerini kullanmıştı., "Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü.verilmeyen penaltı direkt verilmesi gereken penaltıydı" dedi.verilmeyen kart kararı hatalıydı.Rizespor 25. dakikada10 kişi kalmalıydı.Sorduğumuz soruların cevabıdönmedi, hakemlerne kritere göre atanıyor,Bu atamalarınbir izahatı yoksa, hakikatenzor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar,biz de bilelim" diyereksözlerini tamamladı.sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyendün Çaykur Rize deplasmanında formasına kavuştu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 66'da Zanka'nın yerine oyuna dahil oldu.