Fenerbahçe'den Fatih Terim'in tweetine yanıt geldi: Zorluğu onlar yaşayacak

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalara imza attı. Özsoy, "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bitti. Biz adalet istedik" diye konuştu.
MURİÇ'İN POZİSYONU NET PENALTIYDI
Fatih Terim, twitter hesabından, Ali Koç'un TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da görüşmesi üzerine "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" ifadelerini kullanmıştı. Özsoy, "Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Muriç'e verilmeyen penaltı direkt verilmesi gereken penaltıydı" dedi.
BAKALIM BU HAKEM ATANACAK MI!
Özsoy, "Gustavo'ya verilmeyen kart kararı hatalıydı. Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Sorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı! Bu atamaların bir izahatı yoksa, hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim" diyerek sözlerini tamamladı.
EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, dün Çaykur Rize deplasmanında formasına kavuştu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 66'da Zanka'nın yerine oyuna dahil oldu.
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