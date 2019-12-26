F.Bahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da başbaşa görüşmüş ve bu görüşme spor kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim bu buluşmaya twitter'dan gönderme yaptı.
TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Terim'in twitter'dan yaptığı, "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımla ortalık karıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları sosyal medyadan 'Zorlu Savaşa' başladı.
SOSYAL MEDYADA KAPIŞMA
G.Saray taraftarları: "Siz Zorlu'da görüşürsünüz, biz Vadi'de şampiyonluğu kutlarız. Terim'den daha tehlikeli birisi varsa, o da şampiyonluk modunu açan Terim'dir" mesajları"
YİNE SİCİLİNE YAKIŞANI YAPTI!
F.Bahçeli taraftarlar ise, "Ali Koç boşuna demedi 'Sicili bozuk' diye... Yine siciline yakışanı yaptı", "Terim zorluğu gördü, kaçmak için bahane arıyor" yorumlarını yaptı.
Twitter;
Siz Zorlu'da toplantıya, biz mayısta şampiyonluğa!
G.Saray yine tüm ZORLUkları aşacaktır.
F.Bahçe kenetlendi, zorluk neymiş göreceksiniz!
Terim zorluğu gördü, kaçmak için bahane arıyor.
Onlar Zorlu'da görüşür, biz yine Vadi'de şampiyonluğu kutlarız!
Fatih Terim başarısızlığını bu şekilde örtüyor. Bu adamın gerçekten sicili bozuk!
ATTIĞI TWEETLER KUPAYLA TAÇLANIYOR
Fatih Terim daha önce de benzer tweetler atmıştı. Tecrübeli teknik adamın attığı tweetlerden sonra Galatasaray şampiyonluk yaşamıştı.
GÖRÜŞME TFF'DE GERÇEKLEŞMELİYDİ
Ağaoğlu, "Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesi TFF'de olsa daha doğru olurdu" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanı olarak Ali Koç-Nihat Özdemir arasındaki görüşmeye yorum yapmam etik olmaz. Ama federasyon binasında olsaydı daha doğru olurdu" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise, görüşmeden rahatsızlık duymadığını belirtti.
VAR'A ZAMAN KALMADI!
Mehmet Sepil, "VAR kayıtlarının açıklanması konusunu görüşmedik. VAR kayıtlarını görüşmeye zamanımız yetmedi" dedi.
TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Terim'in twitter'dan yaptığı, "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımla ortalık karıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları sosyal medyadan 'Zorlu Savaşa' başladı.
SOSYAL MEDYADA KAPIŞMA
G.Saray taraftarları: "Siz Zorlu'da görüşürsünüz, biz Vadi'de şampiyonluğu kutlarız. Terim'den daha tehlikeli birisi varsa, o da şampiyonluk modunu açan Terim'dir" mesajları"
YİNE SİCİLİNE YAKIŞANI YAPTI!
F.Bahçeli taraftarlar ise, "Ali Koç boşuna demedi 'Sicili bozuk' diye... Yine siciline yakışanı yaptı", "Terim zorluğu gördü, kaçmak için bahane arıyor" yorumlarını yaptı.
Twitter;
Siz Zorlu'da toplantıya, biz mayısta şampiyonluğa!
G.Saray yine tüm ZORLUkları aşacaktır.
F.Bahçe kenetlendi, zorluk neymiş göreceksiniz!
Terim zorluğu gördü, kaçmak için bahane arıyor.
Onlar Zorlu'da görüşür, biz yine Vadi'de şampiyonluğu kutlarız!
Fatih Terim başarısızlığını bu şekilde örtüyor. Bu adamın gerçekten sicili bozuk!
ATTIĞI TWEETLER KUPAYLA TAÇLANIYOR
Fatih Terim daha önce de benzer tweetler atmıştı. Tecrübeli teknik adamın attığı tweetlerden sonra Galatasaray şampiyonluk yaşamıştı.
GÖRÜŞME TFF'DE GERÇEKLEŞMELİYDİ
Ağaoğlu, "Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesi TFF'de olsa daha doğru olurdu" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanı olarak Ali Koç-Nihat Özdemir arasındaki görüşmeye yorum yapmam etik olmaz. Ama federasyon binasında olsaydı daha doğru olurdu" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise, görüşmeden rahatsızlık duymadığını belirtti.
VAR'A ZAMAN KALMADI!
Mehmet Sepil, "VAR kayıtlarının açıklanması konusunu görüşmedik. VAR kayıtlarını görüşmeye zamanımız yetmedi" dedi.
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