Galatasaray Başkanı Cengiz'den gündemi sarsacak açıklama: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın!
Türk futbolunda sular durulmuyor. 5 Aralık'ta TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp arasında yapılan gizli görüşme büyük tepki çekmişti. Bu görüşmenin ardından geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine hakem hataları damga vurdu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimine özellikle siyah-beyazlı camiadan yoğun tepki geldi. Beşiktaş VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Tüm bu yaşananların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili görüşleri merak ediliyordu. Cengiz gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
Türk futbolu hareketli günler yaşıyor. Önce, 5 Aralık'ta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'le, Özdemir'in Zorlu Center'daki ofisinde yaptığı toplantı ortalığı karıştırdı. Sonra, 22 Aralık'taki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ve VAR masasındaki Mete Kalkavan'ın kararları büyük gürültü kopardı.
"Zorlu, Türk futbolu için bir milattır, derin yaralar açmıştır" diyen Cengiz, Koç-Özdemir-Alp zirvesi için şunları söyledi:
"Kulüp başkanı, TFF başkanı ve MHK Başkanı bir araya gelebilir. Ama bu toplantı özel bir mekanda, daha önce açıklanmadan ve deklare edilmeden yapılamaz. Eğer yapılırsa bunun açıklanması gerekir. Şimdi bakıyoruz ki bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. 2 noktaya değineceğim:
1-) VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın.
2-) Biz geçen yıl Konyaspor maçından sonra VAR kayıtları açıklansın diye UEFA'ya, IFAB'a iki kere yazı yazdık. Her ikisinde IFAB bunun yerel federasyonun yani TFF'nin yetkisi dahilinde olduğunu bildirdi. TFF'den kayıtların açıklanmasını istedik, ancak TFF cevap dahi vermedi.