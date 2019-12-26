Galatasaray Başkanı Cengiz'den gündemi sarsacak açıklama: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın!

"Zorlu, Türk futbolu için bir milattır, derin yaralar açmıştır" diyen Cengiz, Koç-Özdemir-Alp zirvesi için şunları söyledi:

"Kulüp başkanı, TFF başkanı ve MHK Başkanı bir araya gelebilir. Ama bu toplantı özel bir mekanda, daha önce açıklanmadan ve deklare edilmeden yapılamaz. Eğer yapılırsa bunun açıklanması gerekir. Şimdi bakıyoruz ki bazı kulüpler VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. 2 noktaya değineceğim:

1-) VAR kayıtlarından önce Zorlu kayıtları açıklansın.

2-) Biz geçen yıl Konyaspor maçından sonra VAR kayıtları açıklansın diye UEFA'ya, IFAB'a iki kere yazı yazdık. Her ikisinde IFAB bunun yerel federasyonun yani TFF'nin yetkisi dahilinde olduğunu bildirdi. TFF'den kayıtların açıklanmasını istedik, ancak TFF cevap dahi vermedi.