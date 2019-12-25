Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun en çok dikkat çeken açıklamalarından biri ise uzun süredir transfer iddialarının konuşulduğu Ndiaye ile ilgili olanlar oldu.

"NDIAYE GÜNDEMİMİZDEKİ BİR OYUNCUYDU"

Ağaoğlu Ndiaye hakkında soruları şu sözlerle yanıtladı, "Kim almış? Bilmiyorum... Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar'da olduğu söylendi. Tüm takımların transfere ihtiyacı var, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok."