Trabzonspor Stoke City forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi İstanbul'a getirdi. Bordo-Mavili Yönetimin, yıldız oyuncuyla 6 aylığına kiralık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Senegalli yıldızın maaşının bir kısmını Stoke City'nin bir kısmını ise Trabzonspor'un ödeyeceği iddia edildi.
SENEGALLİ YILDIZ UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Senegalli yıldız Badou Ndiaye, menajeri ile birlikte dün İstanbul'a gelirken uçaktan fotoğraf paylaştı.
SENEGALLİ YILDIZ UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Senegalli yıldız Badou Ndiaye, menajeri ile birlikte dün İstanbul'a gelirken uçaktan fotoğraf paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.