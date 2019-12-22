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Bordo-Mavililer, ’ın eski yıldızı ’yi 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katıyor. ’ye kiralama bedeli ödenmeyecek...

Ndiaye Trabzon’da
Trabzonspor Stoke City forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi İstanbul'a getirdi. Bordo-Mavili Yönetimin, yıldız oyuncuyla 6 aylığına kiralık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Senegalli yıldızın maaşının bir kısmını 'nin bir kısmını ise Trabzonspor'un ödeyeceği iddia edildi.



SENEGALLİ YILDIZ UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Senegalli yıldız , menajeri ile birlikte dün 'a gelirken uçaktan fotoğraf paylaştı.

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