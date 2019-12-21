Bugünkü
Takvim

Senegalli yıldıız bitiriyor: ’de sona doğru

Fırtına, ’yi kiralık olarak almak için önemli adımlar attı... Yıldız oyuncu da Trabzon’a yeşil ışık yaktı. Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin 'da olması ve 'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Ndiaye’de sona doğru
Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.



TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Badou 'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Senegalli yıldıız bitiriyor: Ndiaye’de sona doğru
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri