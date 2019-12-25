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  • 25.12.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 15:51

Başkanı 'ndan çarpıcı açıklamalar

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başkanı , gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan -Zekeriya Alp- buluşmasına dair soruya "Ali Koç, MHK Başkanı ve arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu." diye yanıt verdi.

Kulübü Başkanı sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulüpler Birliği toplantısında emeği ortaya koyan futbol kulüpleri, korsan yayın yapıp reklam alan ve üzerine kazanan yayınların emek hırsızlığını konuştuk."

"Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur." Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir."

"Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz."

"VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINDA BİR SIKINTI YOK"

"VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur. Kulüplerin aynı yönde VAR sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur."

"BORÇLANARAK TRANSFER YAPMA DÖNEMİ KAPANDI"

"Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şuan ülkede transfer yapmak çok zor, bunları sizde biliyorsunuz. Bunları bilmeden, 'Transfer yapacak mısınız?' sorunu soruyorsunuz. Herkes 'Transfer yapacak mısınız?' diye soruyor ama kimse 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor. Artık borçlanarak transfer yapma durumumuz yok, o dönem kapandı."

"Şu anda Trabzonspor kulübünün limiti 8-10 milyon Lira civarında. Bununla ilgili olarak sıkıntı yaşayacak kulüpler vardır. Artık eskisi gibi olmayacak."

"GÖRÜŞME TFF BİNASINDA YAPILSAYDI DAHA DOĞRU OLURDU"

"Kulüp başkanı olarak ve arasındaki görüşme hakkında yorum yapmam etik olmaz. Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu."

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