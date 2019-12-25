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  • 25.12.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 17:26

Son dakika haberi... 'a şok! Eski başkan haciz getirdi

'ın eski başkanı , alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulübe haciz gönderdi. Bein Sports'un haberine göre Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgileniyor. İşte ayrıntılar.

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz!

'ın eski başkanı 'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi. beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının 27 bin TL olduğu söyleniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı , kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.

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