Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.12.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 12:13

'de 17. hafta hakemleri açıklandı! ...

17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışmalı hakemi 'a ve maçın VAR hakemi 'a ise bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'in 17.haftasında derbi hakemlerine şok!

'de ilk yarının son haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan hakemlerin, bu hafta maç alamaması dikkat çekti.

VAR KARARLARI TARTIŞILMIŞTI

Beşiktaş'ın sarı-lacivertli ekibe 3-1 yenildiği mücadelede Vida ve Nkodou'nun yerde kaldığı pozisyonlarda siyah-beyazlı ekip, penaltı beklemişti. oyunu devam ettirirken, yoğun itirazlara rağmen VAR'a bakmaya bile gitmememsi eleştirilmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin kötü maç yönettiğini, TFF'nin ise özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Federasyon, bu hafta Cüneyt Çakır ve 'ı kızağa çekerek bir nevi hakemlerin başarısız yönetim gösterdiğini kabul etmiş oldu. TFF, gözlemciden düşük not alan hakemleri bir sonraki hafta dinlendiriyor.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri:

27 Aralık Cuma
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar
14.00 Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri