Süper Lig'de ilk yarının son haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan hakemlerin, bu hafta maç alamaması dikkat çekti.

VAR KARARLARI TARTIŞILMIŞTI

Beşiktaş'ın sarı-lacivertli ekibe 3-1 yenildiği mücadelede Vida ve Nkodou'nun yerde kaldığı pozisyonlarda siyah-beyazlı ekip, penaltı beklemişti. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirirken, yoğun itirazlara rağmen VAR'a bakmaya bile gitmememsi eleştirilmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin kötü maç yönettiğini, TFF'nin ise özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Federasyon, bu hafta Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'ı kızağa çekerek bir nevi hakemlerin başarısız yönetim gösterdiğini kabul etmiş oldu. TFF, gözlemciden düşük not alan hakemleri bir sonraki hafta dinlendiriyor.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri:

27 Aralık Cuma

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar

14.00 Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler