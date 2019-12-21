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Kupada heyecan fırtınası! Son kura çekimi yapıldı

İlk karşılaşmalar 14, 15 ve 2020’de, rövanşlar ise 21 22 ve 23 Ocak 2020’de oynanacak. Tüm maçlar A Spor ekranında olacak. Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Kupadaki tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş heyecan sürüyor... Dün Son 16 Turu kuraları Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Eşleşmeler belli oldu.

G.Saray'ın rakibi Rizespor
Kuraya seri başı olarak katılan son iki sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Kayserispor oldu.

KARTAL'IN RAKİBİ 1. LİG'DEN
Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi BB Erzurum önünde tur mücadelesi verecek. Trabzonspor da Denizlispor önüne çıkacak. Tüm maçlar A Spor'dan yayınlanacak.

HEYECAN OCAK AYINDA
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLİYORUM
Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Kupadaki tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.


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