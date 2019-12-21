futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan'nda müthiş heyecan sürüyor... Dünkuraları'nde çekildi. Eşleşmeler belli oldu.seri başı olarak katılan son iki sezonunşampiyonuile eşleşti.'nin rakibi iseoldu.ekibiönünde tur mücadelesi verecek.daönüne çıkacak. Tüm maçlar'dan yayınlanacak.maç eleme usulüne göre oynanacak olan'nda ilk karşılaşmalar, rövanş maçları isetarihlerinde oynanacak.Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın,dedi.