Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.12.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 11:54

'den sürprizi! Bonservisi...

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan , bir dönem 'de bir dönem forma giymiş olan Stoch'u gündemine aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor.

Stoch sürprizi! Geri dönüyor

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan , lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.

Önceliğini forvete veren ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf () var. , Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

BONSERVİS SORUNU YOK
Fanatik'in haberine göre gündemdeki isim . 'nin eski yıldızı PAOK'ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGöztepe'den Miroslav Stoch sürprizi! Bonservisi...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri