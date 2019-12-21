Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Sepil, stat hediyesi olarak bomba etkisi yaratacak 2-3 transfer yapmayı planlıyor.
Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak. Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.
BONSERVİS SORUNU YOK
Fanatik'in haberine göre gündemdeki isim Miroslav Stoch. Fenerbahçe'nin eski yıldızı PAOK'ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.
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