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  • 20.12.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 12:34

'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu| ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon rakipleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşen takımlar...

'nda son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanılacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE
Çaykur Rize - Galatasaray
BB Erzurumspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Göztepe
Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

DEV EŞLEŞMELER
Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turlayan takım ile, Çaykur Rizespor - Galatasaray eşleşmesinin turlayanı eşleşecek.

Son 16 turda eşleşen Trabzonspor-Denizlispor mücadelelerinden galip çıkan taraf da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş eşleşmesinin turlayanı ile eşleyecek.

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