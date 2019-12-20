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  • 20.12.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 23:35

'den flaş Tuzlaspor açıklaması

(), 'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

TFF'den flaş Tuzlaspor açıklaması

'den yapılan açıklamada, söz konusu mücadelenin ardından yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Kulübü ile mensuplarının savunmalarının sunulduğu ve PFDK'nin ilgili kişiler hakkında kararını duyurduğu belirtildi.

Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının ise savunma süresinin devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ye sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

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