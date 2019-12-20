Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 20.12.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:23

fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 maçları ne zaman başlayacak?

'nda 5. tur maçları tamamlandı. Son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Ocak ayında başlayacan son 16 turu için kura çekimi bugün yapılacak. Peki, ? 2019-2020 maçları ne zaman başlayacak? İşte na dair detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası fikstürü ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü için kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 ZTK son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura çekimi saat 12.00'de başlayacak ve a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 ZTK son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri