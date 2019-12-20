Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü için kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 ZTK son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura çekimi saat 12.00'de başlayacak ve a Spor kanalından canlı yayınlanacak.