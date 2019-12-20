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  • 20.12.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 17:08

Beşiktaş 'yi 'de en son 2005'te yendi

'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 yenen Beşiktaş, o tarihten bu yana 'de galibiyet yüzü görmedi. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takım, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Kadıköy'de en son kazandığında...

'de ilk yarının son derbisi pazar günü ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takım, 'de kozlarını paylaşacak.

Ezeli rakibini deplasmanda son olarak 2005 yılında yenen siyah-beyazlılar, 14 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kanarya ise yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde.

SON GALİBİYETTE FUTBOLCULAR KAÇ YAŞINDAYDI?
Siyah-beyazlılar, 2005 yılındaki efsane maçta rakibini 4-3 yenerek unutulmaz bir zafere imza atmış ancak daha sonra oynanan hiçbir maçta galibiyet yüzü görememişti.

İşte alınan son galibiyette kadrodaki bazı futbolcuların yaşları:

Güven Yalçın: 6 yaşında
Karius: 12 yaşında
Umut Nayir: 12 yaşında
: 13 yaşında
: 14 yaşında
Ljajic: 14 yaşında
: 17 yaşında
Gökhan Gönül: 20 yaşında

(Loris Karius)




(Oğuzhan Özyakup)


(Adem Ljajic)


(Necip Uysal)


(Caner Erkin-Gökhan Gönül)

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