Süper Lig'de ilk yarının son derbisi pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takım, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Ezeli rakibini deplasmanda son olarak 2005 yılında yenen siyah-beyazlılar, 14 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kanarya ise yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde.

SON GALİBİYETTE FUTBOLCULAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Siyah-beyazlılar, 2005 yılındaki efsane maçta rakibini 4-3 yenerek unutulmaz bir zafere imza atmış ancak daha sonra oynanan hiçbir maçta galibiyet yüzü görememişti.

İşte alınan son galibiyette kadrodaki bazı futbolcuların yaşları:



Güven Yalçın: 6 yaşında

Karius: 12 yaşında

Umut Nayir: 12 yaşında

Oğuzhan Özyakup: 13 yaşında

Necip Uysal: 14 yaşında

Ljajic: 14 yaşında

Caner Erkin: 17 yaşında

Gökhan Gönül: 20 yaşında





(Loris Karius)









(Oğuzhan Özyakup)





(Adem Ljajic)





(Necip Uysal)





(Caner Erkin-Gökhan Gönül)