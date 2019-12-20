Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Abdullah Avcı'nın idman öncesi oyuncularıyla toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı.
DERBİDE KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ljajic, F.Bahçe ile oynanacak derbide kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Sırp oyuncu, "Taraftarımızı sevindireceğiz" dedi.
DERBİDE KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ljajic, F.Bahçe ile oynanacak derbide kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Sırp oyuncu, "Taraftarımızı sevindireceğiz" dedi.
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