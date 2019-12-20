Kupada turu geçen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son bölüm taktik ağırlıklı geçti. Hazırlaklar bugün de devam edecek.
RODRIGUES DERBİDE YOK
Sivas maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Rodrigues'e 2 maç ceza çıktı. Rodrigues Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
RODRIGUES DERBİDE YOK
Sivas maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Rodrigues'e 2 maç ceza çıktı. Rodrigues Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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