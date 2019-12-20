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derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

, derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son bölüm taktik ağırlıklı geçti. Hazırlaklar bugün de devam edecek.

Fener ara vermedi
Kupada turu geçen , derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son bölüm taktik ağırlıklı geçti. Hazırlaklar bugün de devam edecek.



RODRIGUES DERBİDE YOK
maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 'ya sevk edilen Rodrigues'e 2 maç ceza çıktı. Rodrigues Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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