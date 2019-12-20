Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku... THY Euroleague'in 15. haftasında Zenit'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle parkeden 84-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe maçta ilk yarıyı 43-38 önde kapatsa da üstünlüğünü mücadelenini bitimine kadar sürdürmeyi başaramadı. Kanarya bu sezon Euroleague'de 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de Lauvergne 18 sayıyla oynadı.
- Spor
- 20.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.