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son topta yıkıldı

 Beko'ya son saniye şoku... 'in 15. haftasında Zenit'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle parkeden 84-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe maçta ilk yarıyı 43-38 önde kapatsa da üstünlüğünü mücadelenini bitimine kadar sürdürmeyi başaramadı. bu sezon Euroleague'de 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de 18 sayıyla oynadı.

F.Bahçe son topta yıkıldı
Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku... 'in 15. haftasında Zenit'i ağırlayan Sarı-Lacivertliler, bitime 2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle parkeden 84-81 mağlup ayrıldı. maçta ilk yarıyı 43-38 önde kapatsa da üstünlüğünü mücadelenini bitimine kadar sürdürmeyi başaramadı. bu sezon Euroleague'de 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. F.Bahçe'de 18 sayıyla oynadı.

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