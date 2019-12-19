Tuzla ile G.Saray arasında oynanan kupa maçı sonrası ortalık karıştı. Tuzla ve G.Saraylı futbolcular birbirine girdi. Sarı- Kırmızılar'ın Medya Direktörü Hande Sümertaş olayların ortasında kaldı. Sümertaş'ın yumrukların arasında kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.



G.SARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

G.Saray yaptığı paylaşımda, "Olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde G.Saray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.







GİTSİNLER PSG İLE UĞRAŞSINLAR

Tuzla cephesi ise, "G.Saray'ın gücü bize mi yetiyor! Gitsinler PSG ve Real Madrid ile uğraşsınlar" dedi.







Olayların merkezinde olan Gökhan Çıra, Fatih Terim ve G.Saray taraftarlarından özür diledi.