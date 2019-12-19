Bugünkü
Takvim

Tuzlaspor- maçında yaşanan olaylar futbola gölge düşürdü

, olaylarla ilgili, “Bizi kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır” dedi. Tuzla ise Galatasaray’ı suçladı. “Onlar bizden değil, ’den ve Real’den intikam alsın” açıklamasını yaptı.

Tuzla ile G.Saray arasında oynanan kupa maçı sonrası ortalık karıştı. Tuzla ve G.Saraylı futbolcular birbirine girdi. Sarı- Kırmızılar'ın Medya Direktörü Hande Sümertaş olayların ortasında kaldı. Sümertaş'ın yumrukların arasında kalması 'yi ayağa kaldırdı.

G.SARAY'DAN SERT AÇIKLAMA
G.Saray yaptığı paylaşımda, "Olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde G.Saray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.



GİTSİNLER PSG İLE UĞRAŞSINLAR
Tuzla cephesi ise, "G.Saray'ın gücü bize mi yetiyor! Gitsinler ve ile uğraşsınlar" dedi.



Olayların merkezinde olan Gökhan Çıra, ve G.Saray taraftarlarından özür diledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylar futbola gölge düşürdü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri