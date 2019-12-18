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  • 18.12.2019 13:05
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 13:12

'dan Tuzlaspor maçında yaşananlar hakkında açıklama: "Canımızı en çok acıtan 'a yapılan "

rövanş karşılaşmasında Tuzla ile karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar rövanş karşılaşmasını 4-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karşıtı. Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra, Muslera'nın kendisine küfrettiğini iddia etti. Yaşanan arbede de Tuzlasporlu iki yönetici Galatasaray'ın kadın basın danışmanı 'a vurmaya kalkıştı. Bu skandal görüntüler kadına şiddet tartışmalarını alevlendirdi. Görüntüler sosyal medyadan tepki yağdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü, "Canımızı en çok acıtan, Hande Sümertaş’a yapılan ” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Tuzlaspor maçında yaşananlar hakkında açıklama

Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili bir açıklama yaparken, ile ilgili, "Canımızı en çok acıtan, Hande Sümertaş'a yapılan . Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar." ifadeleri kullanıldı.

"Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" başlığı ile yayınlanan açıklamanın tamamı şöyle;
5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.

Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan A Takım Medya Koordinatörü Sn. Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

Futbol Akademimizin girişinde yazan ''Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.'' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.

Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.

Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar.

Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

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