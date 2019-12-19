Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. 2019'un son derbisi olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçına günler kaldı. Dev derbide düdük FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'da olacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.