Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.12.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 23:08

2019 FIFA Kulüpler 'nda finalin adı belli oldu!

Uzatmalarda bulduğu golle Monterrey'yi 2-1 mağlup eden Liverpool, finalde Flamengo ile 21 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak. Brezilya ekibi Flamengo ile Liverpool arasındaki final karşılaşması, 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30'da oynanacak. Üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 17.30'da Monterrey ile temsilcisi El-Hilal arasında yapılacak.

Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu!

2019 FIFA Kulüpler 'nda Liverpool, Monterrey'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Liverpool ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey karşılaştı.

Başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 12. dakikada Naby Keita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Monterrey, 14. dakikada Rogelio Funes'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının uzun bir bölümünde, taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Liverpool'da oyuna 85. dakikada giren Roberto Firmino, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiltere temsilcisi, Monterrey'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Brezilya ekibi Flamengo ile Liverpool arasındaki final karşılaşması, 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30'da oynanacak. Üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 17.30'da Monterrey ile temsilcisi El-Hilal arasında yapılacak.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri