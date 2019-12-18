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  • 18.12.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 14:29

d maçı ne zaman? 2019 El Clasico maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

d maçına saatker kaldı. Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı bugün oynanacak. El Clasico heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, ? 2019 El Clasico maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

El Clasico maçı hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, La Liga'nın 10. haftasında yani 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini açıklamıştı. El Clasico heyecanını merakla bekleyen futbolseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesi ligin 17. haftasında puan kaybetmişti. Peki, Barcelona Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona ile Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. Camp Nou'daki mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak. La Liga'da 10 yıl sonra ilk kez iki takım aynı puanla El Clasico'ya çıkacak.

Lider Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında konuk olduğu Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı. Valencia deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Real Madrid de liderlik fırsatını tepti.

La Liga'nın 17. haftası sonunda puanını 35'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 4, Getafe 5 puan geriden takip etti.

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