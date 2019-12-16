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  • 16.12.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

maç sonuçları ve güncel puan durumu! 2019 Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada?

'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftaya lider giren Sivasspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 33 puana yükseldi ve liderliğini korudu. Zirve yarışısının kızıştığı Süper Lig'de puan durumu dünkü maçlar sonrası değişikliğe uğradı. Bugün oynanacak maçlar ile puan durumu tablosu yeniden şekillenecek.İşte ve güncel puan durumu...

Süper Lig'de zirve karıştı!

maç sonuçları ve puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ligin ilk yarısının bitmesine son iki hafta kala liderlik için yarış sürüyor. Dünkü maç sonuçlarına göre, Sivasspor 33 puanla lider, Beşiktaş 27 puanla ikinci sırada bulunuyor. tablosu bugün oynanacak maçlar ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA)

Süper Lig'in 15. haftasında maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
1 Sivasspor 15 10 3 2 32 14 18 33
2 Beşiktaş 15 8 3 4 22 18 4 27
3 Trabzonspor 14 7 5 2 27 15 12 26
4 Başakşehir 14 7 5 2 22 14 8 26
5 Fenerbahçe 15 7 4 4 29 19 10 25
6 Galatasaray 15 6 6 3 17 13 4 24
7 Yeni Malatyaspor 15 6 5 4 31 19 12 23
8 Alanyaspor 15 6 5 4 24 14 10 23
9 Göztepe 15 5 5 5 17 18 -1 20
10 Gaziantep 15 5 5 5 21 24 -3 20
11 Denizlispor 14 5 3 6 14 15 -1 18
12 Gençlerbirliği 15 4 5 6 25 26 -1 17
13 Rizespor 15 5 2 8 14 25 -11 17
14 Kasımpaşa 15 4 3 8 22 25 -3 15
15 Konyaspor 14 3 5 6 13 20 -7 14
16 Antalyaspor 15 3 4 8 13 26 -13 13
17 Kayserispor 15 2 4 9 13 32 -19 10
18 Ankaragücü 15 2 4 9 11 30 -19 10

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 15. haftasında maç sonuçları şu şekilde:

13 ARALIK CUMA

Alanyaspor - Antalyaspor: 0 - 0

14 ARALIK CUMARTESİ

Rizespor - Kasımpaşa: 0 - 3

Gençlerbirliği - Göztepe: 3 - 1

Galatasaray - Ankaragücü: 2 - 2

15 ARALIK PAZAR

Gaziantep - Kayserispor: 3 - 0

Sivasspor - Fenerbahçe: 3 - 1

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 0 - 2

16 ARALIK PAZARTESİ

Trabzonspor - Denizlispor:

Başakşehir - Konyaspor:

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