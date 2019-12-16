Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ligin ilk yarısının bitmesine son iki hafta kala liderlik için yarış sürüyor. Dünkü maç sonuçlarına göre, Sivasspor 33 puanla lider, Beşiktaş 27 puanla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig puan durumu tablosu bugün oynanacak maçlar ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA)
Süper Lig'in 15. haftasında maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Sivasspor
|15
|10
|3
|2
|32
|14
|18
|33
|2
|Beşiktaş
|15
|8
|3
|4
|22
|18
|4
|27
|3
|Trabzonspor
|14
|7
|5
|2
|27
|15
|12
|26
|4
|Başakşehir
|14
|7
|5
|2
|22
|14
|8
|26
|5
|Fenerbahçe
|15
|7
|4
|4
|29
|19
|10
|25
|6
|Galatasaray
|15
|6
|6
|3
|17
|13
|4
|24
|7
|Yeni Malatyaspor
|15
|6
|5
|4
|31
|19
|12
|23
|8
|Alanyaspor
|15
|6
|5
|4
|24
|14
|10
|23
|9
|Göztepe
|15
|5
|5
|5
|17
|18
|-1
|20
|10
|Gaziantep
|15
|5
|5
|5
|21
|24
|-3
|20
|11
|Denizlispor
|14
|5
|3
|6
|14
|15
|-1
|18
|12
|Gençlerbirliği
|15
|4
|5
|6
|25
|26
|-1
|17
|13
|Rizespor
|15
|5
|2
|8
|14
|25
|-11
|17
|14
|Kasımpaşa
|15
|4
|3
|8
|22
|25
|-3
|15
|15
|Konyaspor
|14
|3
|5
|6
|13
|20
|-7
|14
|16
|Antalyaspor
|15
|3
|4
|8
|13
|26
|-13
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|13
|32
|-19
|10
|18
|Ankaragücü
|15
|2
|4
|9
|11
|30
|-19
|10
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'in 15. haftasında maç sonuçları şu şekilde:
13 ARALIK CUMA
Alanyaspor - Antalyaspor: 0 - 0
14 ARALIK CUMARTESİ
Rizespor - Kasımpaşa: 0 - 3
Gençlerbirliği - Göztepe: 3 - 1
Galatasaray - Ankaragücü: 2 - 2
15 ARALIK PAZAR
Gaziantep - Kayserispor: 3 - 0
Sivasspor - Fenerbahçe: 3 - 1
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 0 - 2
16 ARALIK PAZARTESİ
Trabzonspor - Denizlispor:
Başakşehir - Konyaspor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.