Süper Lig'in 15. haftasında dün lider Sivas'a 3-1 yenilerek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde de sakatlık ve kartlar nedeniyle kadro sıkıntısı çekecek. Kanatta Moses'ın yokluğunu çeken Fener'de Rodrigues de kırmızı kart gördü.
HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ...
Sadık Çiftpınar'ın dünkü maçta dizi döndü ve durumu ciddi. İdmanda sakatlanan Zajc'ın devreyi kapattığı haberi geldi. 2. sarıdan atılan Ozan Tufan ise cezasını kupa maçında çekecek.
TAKIMIN MORALİ DİBE VURDU
Sivas'a getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın da durumu belli değil. Sivas'ta alınan yenilgi ve tüm bu yaşananlar takımın mental kapasitesini iyice aşağına çekmiş durumda.
FENER EN ZOR HAFTAYI YAŞAYACAK
Teknik ekip hem Beşiktaş derbisine en iyi kadroyu kurmak hem de takımın dibe vuran moralini ve özgüvenini de hafta içinde artırmak zorunda. Fener'i sıkıntılı bir süreç bekliyor.
'YANAL' DÜNYA
Fenerbahçe, lider Sivasspor'a boyun eğdi. Aralarındaki puan farkı 8'e yükseldi.
Taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Twitter;
-Aykut Kocaman senden özür diliyorum...
-Ocak'ta en az 5 transfer şart.
-Bizim yüzümüz ne zaman gülecek.
RODRIGUES'E EN AZ 2 MAÇ CEZA
Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Rodrigues'in talimatlara göre 2 ila 4 maç ceza alması bekleniyor.
ZAJC EN AZ 6 HAFTA OLMAYACAK
Fenerbahçe Kulübü idmanda sakatlanan ve sezonu kapattığı iddia edilen Zajc hakkında açıklama yaptı. Zajc'ın takıma dönüşünün 6-8 hafta arasında olacağı ifade edildi.
OZAN TUFAN CEZASINI KUPADA ÇEKECEK
2 sarıdan kırmızı gören Ozan Tufan, cezasını İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında çekecek ve derbide oynayabilecek.
Ozan Tufan itirazdan gördüğü 2. sarı sonrasında Vedat Muric'in hışmına uğradı. Vedat, takım arkadaşına sert tepki gösterdi.
DENİZ: ATTIĞIM GOLE SEVİNEMEDİM
Fenerbahçe'nin tek golünü atan Deniz Türüç, "Gol attığıma sevinemiyorum çünkü önemli olan maçı kazanmaktı. Bugün çok iyi oynayamadık. ve kaybettik. Çüok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.
SİVASSPOR'DA BAYRAM HAVASI!
F.Bahçe'yi yenerek ligde 7'de yapan ve liderliğini sürdüren Sivasspor'da maç sonu büyük bir coşku vardı. Galibiyet sonrası tribünlere giden Sivassporlu oyuncular, 'zafer pozu' verdiler.
HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ...
Sadık Çiftpınar'ın dünkü maçta dizi döndü ve durumu ciddi. İdmanda sakatlanan Zajc'ın devreyi kapattığı haberi geldi. 2. sarıdan atılan Ozan Tufan ise cezasını kupa maçında çekecek.
TAKIMIN MORALİ DİBE VURDU
Sivas'a getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın da durumu belli değil. Sivas'ta alınan yenilgi ve tüm bu yaşananlar takımın mental kapasitesini iyice aşağına çekmiş durumda.
FENER EN ZOR HAFTAYI YAŞAYACAK
Teknik ekip hem Beşiktaş derbisine en iyi kadroyu kurmak hem de takımın dibe vuran moralini ve özgüvenini de hafta içinde artırmak zorunda. Fener'i sıkıntılı bir süreç bekliyor.
'YANAL' DÜNYA
Fenerbahçe, lider Sivasspor'a boyun eğdi. Aralarındaki puan farkı 8'e yükseldi.
Taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Twitter;
-Aykut Kocaman senden özür diliyorum...
-Ocak'ta en az 5 transfer şart.
-Bizim yüzümüz ne zaman gülecek.
RODRIGUES'E EN AZ 2 MAÇ CEZA
Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Rodrigues'in talimatlara göre 2 ila 4 maç ceza alması bekleniyor.
ZAJC EN AZ 6 HAFTA OLMAYACAK
Fenerbahçe Kulübü idmanda sakatlanan ve sezonu kapattığı iddia edilen Zajc hakkında açıklama yaptı. Zajc'ın takıma dönüşünün 6-8 hafta arasında olacağı ifade edildi.
OZAN TUFAN CEZASINI KUPADA ÇEKECEK
2 sarıdan kırmızı gören Ozan Tufan, cezasını İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında çekecek ve derbide oynayabilecek.
Ozan Tufan itirazdan gördüğü 2. sarı sonrasında Vedat Muric'in hışmına uğradı. Vedat, takım arkadaşına sert tepki gösterdi.
DENİZ: ATTIĞIM GOLE SEVİNEMEDİM
Fenerbahçe'nin tek golünü atan Deniz Türüç, "Gol attığıma sevinemiyorum çünkü önemli olan maçı kazanmaktı. Bugün çok iyi oynayamadık. ve kaybettik. Çüok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.
SİVASSPOR'DA BAYRAM HAVASI!
F.Bahçe'yi yenerek ligde 7'de yapan ve liderliğini sürdüren Sivasspor'da maç sonu büyük bir coşku vardı. Galibiyet sonrası tribünlere giden Sivassporlu oyuncular, 'zafer pozu' verdiler.
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