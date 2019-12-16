Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSi 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Devler Ligi eşleşmeleri belirlenecek.

Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSi 15.00'te gerçekleştirilecek. Başakşehir kuraya, seribaşı olarak girecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

BAŞAKŞEHİR, AJAX, ARSENAL, BASEL, BENFICA, BRAGA, CELTIC, ESPANYOL, GENT, INTER, LASK, MALMÖ, MANCHESTER UNITED, PORTO, SALZBURG, SEVILLA

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR:

APOEL, AZ ALKMAAR, BAYER LEVERKUSEN, CLUJ, CLUB BRUGGE, KOPENHAG, E. FRANKFURT, GETAFE, LUDOGORETS, OLYMPIAKOS, RANGERS, SHAKHTAR, SPORTING, WOLFSBURG, WOLVES, ROMA

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE KURA ÇEKİMİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı deplasmanda oynayacak. Her iki kurada da aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecekler.

1. TORBA: BARCELONA, BAYERN MÜNIH, JUVENTUS, LEIPZIG, LIVERPOOL, MANCHESTER CITY, PSG, VALENCIA

2. TORBA: ATALANTA, ATLETICO MADRID, CHELSEA, DORTMUND, LYON, NAPOLI, REAL MADRID, TOTTENHAM