Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.12.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 07:43

'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Sivas karşısında aldığı mağlubiyetin yanı sıra, başarılı stoper 'dan gelen haberle de sarsıldı. Sakatlanarak oyundan çıkan yıldız ismin son durumu merak edilirken, sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivas'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama geldi.



Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ''Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri