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Trabzon’un konuğu

, 15. haftanın kapanış maçında saat 20.00'de spor'u konuk edecek. Maçı yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzon’un konuğu Denizli
Trabzonspor, 15. haftanın kapanış maçında saat 20.00'de Denizlispor'u konuk edecek. Maçı yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da spor ile oynanacak olan maç öncesi Hosseini, Yusuf Sarı, Campi ve Nwakaeme, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görürlerse maçında oynayamayacakla

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