Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 12.12.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 16:39

Son dakika haberi: Milli Takımımızın asker selamına ceza vermedi

Son dakika haberine göre; , Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı veren A Milli Futbol Takımımıza soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve Milli Takım'a ceza verilmedi.

, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi.

UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı gibi A Milli Takım futbolcuları, Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: UEFA Milli Takımımızın asker selamına ceza vermedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri