Millilerimiz, Fransa maçının ardından Mehmetçiğe selam yolladı. Türk düşmanları ayaklandı. İtalya ve Fransa, UEFA'YI göreve çağırdı.
Alman Bild gazetesi ise çok iyi bildiği Nazi selamını hatırladı. Futbolcularımıza hakaret yağdırdı. Bu baskılar sonucu, UEFA da fırsatı kaçırmadı. Soruşturma başlattı.
GRIEZMAN MACRON'A ASKER SELAMI VERİYOR, UEFA SUSUYOR
BILD GAZETESİ HADDİNİ AŞARAK FUTBOLCULARIMIZA HAKARET ETTİ
FAKE BASTILAR
ABD kanalı ABC, silah haberi verdi. Görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı'nda kaydedilmiş gibi servis etti.
Yalana Trump bile tepki gösterdi. "Sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet" dedi.
VOSVOS GERİ VİTES
Alman Volkswagen, ekonomiye siyaseti karıştırdı. Türkiye'de fabrika kurma kararını askıya aldı.
MİLLİ MÜCADELE
Boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu olup altın madalyayı kazandı. Asker selamını çaktı: Antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslenince motive oldum.
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