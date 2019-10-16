Bugünkü
Takvim

'dan skandal karar! A Milli Takım'ın asker selamı soruşturma açıldı

, ’ye yıldırım gibi daldı. Denklem dışı kalan terör sevici Avrupa, şoka uğradı. Millilerimiz’in asker selamını bahane eden da soruşturma açtı.



Millilerimiz, maçının ardından Mehmetçiğe selam yolladı. Türk düşmanları ayaklandı. ve Fransa, 'YI göreve çağırdı.
Alman Bild gazetesi ise çok iyi bildiği Nazi selamını hatırladı. Futbolcularımıza hakaret yağdırdı. Bu baskılar sonucu, UEFA da fırsatı kaçırmadı. Soruşturma başlattı.



GRIEZMAN MACRON'A ASKER SELAMI VERİYOR, UEFA SUSUYOR



BILD GAZETESİ HADDİNİ AŞARAK FUTBOLCULARIMIZA HAKARET ETTİ


FAKE BASTILAR
ABD kanalı ABC, silah haberi verdi. Görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı'nda kaydedilmiş gibi servis etti.
Yalana Trump bile tepki gösterdi. "Sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet" dedi.

VOSVOS GERİ VİTES
Alman Volkswagen, ekonomiye siyaseti karıştırdı. Türkiye'de fabrika kurma kararını askıya aldı.



MİLLİ MÜCADELE
Boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu olup altın madalyayı kazandı. Asker selamını çaktı: Antrenörüm ' için savaş' diye seslenince motive oldum.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriUEFA'dan skandal karar! A Milli Takım'ın asker selamı soruşturma açıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri