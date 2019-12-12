Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 12.12.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56

'nin eski golcüsü Emenike'den geri dönüş sinyali! dan paylaştı

'nin eski golcüsü , hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda 'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu.

Emenike'den geri dönüş sinyali!

2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran , 'ye geri döneceğini açıkladı.

Kişisel hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.

Deneyimli futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Emenike'nin bu hareketi transfer söylentilerini hareketlendirdi ve yeniden 'de forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike'den geri dönüş sinyali! Sosyal medyadan paylaştı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri