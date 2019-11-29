Kartal Avrupa'da bu kez güldü. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda oynadığı 5. maçta S.Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Caner'in yaptığı ortada Elneny'nin gelişine şutunda top savunmadan döndü.
REBOCHO TOPA DOKUNAMADI
İlk devrenin 35. dakikasında Vernon'un ortasında Rebocho topa dokunamadı. Boş durumdaki Daniel Bratislava'yı 1-0 öne geçirdi.
ROLLER DEĞİŞTİ
İkinci yarının 75. dakikasında Roco kafayla eşitliği sağladı. Maçın 90+2'nci dakikasında kazanılan penaltıyı Adem Ljajic gole çevirdi. Böylece maçı 2-1 kazanan Beşiktaş ilk galibiyeti elde etti.
ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası, "Bu galibiyet ülke puanı açısından önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
WOLWERHAMPTON BERABERE KALDI
Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İngiliz ekibi Wolverhampton deplasmanda Braga ile 3-3 berabere kaldı. Böylece 2 ekip de gruptan çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.