Kartal Avrupa'da bu kez güldü. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda oynadığı 5. maçta S.Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Caner'in yaptığı ortada Elneny'nin gelişine şutunda top savunmadan döndü.



REBOCHO TOPA DOKUNAMADI

İlk devrenin 35. dakikasında Vernon'un ortasında Rebocho topa dokunamadı. Boş durumdaki Daniel Bratislava'yı 1-0 öne geçirdi.







ROLLER DEĞİŞTİ

İkinci yarının 75. dakikasında Roco kafayla eşitliği sağladı. Maçın 90+2'nci dakikasında kazanılan penaltıyı Adem Ljajic gole çevirdi. Böylece maçı 2-1 kazanan Beşiktaş ilk galibiyeti elde etti.





ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası, "Bu galibiyet ülke puanı açısından önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



WOLWERHAMPTON BERABERE KALDI

Beşiktaş'ın grubunda oynanan diğer karşılaşmada İngiliz ekibi Wolverhampton deplasmanda Braga ile 3-3 berabere kaldı. Böylece 2 ekip de gruptan çıktı.