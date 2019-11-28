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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 00:33

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un genç yıldızı ’ü evinde ziyaret etti.

Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un genç yıldızı 'ü ziyaret etti.

Albayrak, genç futbolcuyu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte ziyaret etti.

TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI
"12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir."

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızını birçok isim ziyaret etmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü de yıldız futbolcuyu ziyaret etmişti.

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