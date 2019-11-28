Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.11.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 22:58

Başkan Erdoğan, Medipol -Roma maçını tribünden takip etti

Başkan , Medipol ile Roma arasında oynanan Avrupa Ligi maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takip etti. Roma'ya 3-0 mağlup olan Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Başkan Erdoğan tribünden takip etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takip etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçını tribünden takip etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri