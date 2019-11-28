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  • 28.11.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:42

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

K Grubu'nda temsilcimiz , Slovakya'nın ekibi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

K Grubu'nda temsilcimiz , Slovakya'nın ekibi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 MAÇTA DA YENİLDİ
Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

Bratislava: Greif - Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar

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