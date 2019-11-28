UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA CANLI ANLATIM



İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

Bratislava: Greif - Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar