Fatih Terim ve Arda Turan'dan samimi pozlar... Euro 2016'da yaşanan prim krizi sonrası aralarına kara kedi giren ikili arasındaki buzlar, dün akşamki G.Saray- Başakşehir maçı öncesi tamamen eridi. Karşılaşma öncesi eski hocasının yanına giden Başakşehirli Arda Turan, deneyimli teknik adama önce sarıldı, sonra ise Terim'in elini öptü. İkili bir süre de sohbet ederken, aralarındaki samimiyet dikkat çekti.
Arda'nın Terim'in elini öpmesi sonrası G.Saray taraftarı yıldız futbolcu için, "Arda kendisine yakışanı yaptı ve hocasına gerekli saygıyı gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.
BU ARDA ADAMIN KALBİNE GİRER
Fatih Terim, Arda'nın elini öpmesiyle ilgili, "Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkı verdiğim Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer" dedi.
Arda'nın Terim'in elini öpmesi sonrası G.Saray taraftarı yıldız futbolcu için, "Arda kendisine yakışanı yaptı ve hocasına gerekli saygıyı gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.
BU ARDA ADAMIN KALBİNE GİRER
Fatih Terim, Arda'nın elini öpmesiyle ilgili, "Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkı verdiğim Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer" dedi.
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