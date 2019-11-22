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  • 22.11.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 21:50

Türk Telekom Stadyumu'nda büyük buluşma! , ’in elini öptü

’in yıldız futbolcusu , maçı öncesinde eski teknik direktörü ’in yanına gidip elini öptü. Fatih Terim, A ve Galatasaray’da Arda Turan’ın teknik direktörlüğü yapmıştı.

Türk Telekom Stadyumu'nda büyük buluşma
'in yıldız futbolcusu , maçı öncesinde eski teknik direktörü 'in yanına gidip elini öptü.




Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü.



Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti. Fatih Terim, A ve Galatasaray'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı.

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