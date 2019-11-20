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  • 21.11.2019 01:15
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 01:15

Başantrenörü 'ten çok konuşulacak bir mola daha!

THY 'nin dokuzuncu haftasında , deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 89-63 yenildi.Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko 9. maçında 7. mağlubiyetini alırken, İspanyol ekibi ise 7. kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko geride kalan 9 haftada 2 galibiyette kaldı. Maçın 3. periyodunda Sırp başantrenör 'in molada yaptığı konuşma geceye damga vurdu. Geçtiğimiz hafta oynanan CSKA Moskova karşılaşmasının 3. periyodundaki TV molasında yaptığı konuşmayla gündeme gelen Obradovic, farklı bir mola konuşmasını Barcelona karşısında yaptı.




THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve oynadığı basketbolla umut vermekten hayli uzak görünen Fenerbahçe Beko'da gündemin önemli bölümünü başantrenör Zeljko Obradovic'in CSKA Moskova karşılaşmasının 3. periyodundaki TV molasında yaptığı konuşma teşkil etmişti. Sırp çalıştıcı bu kez, 89-63 kaybedilerek 9. maçta 7. yenilginin alındığı Barcelona maçının 3. periyodunda yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

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