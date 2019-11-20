THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve oynadığı basketbolla umut vermekten hayli uzak görünen Fenerbahçe Beko'da gündemin önemli bölümünü başantrenör Zeljko Obradovic'in CSKA Moskova karşılaşmasının 3. periyodundaki TV molasında yaptığı konuşma teşkil etmişti. Sırp çalıştıcı bu kez, 89-63 kaybedilerek 9. maçta 7. yenilginin alındığı Barcelona maçının 3. periyodunda yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.
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