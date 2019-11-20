Fenerbahçe'de beklenen karar! Küfürlerin ardından Obradovic...
Uzun süredir Fenerbahçe'nin başında bulunan ve Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak gösterilen Obradovic, Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile oynadığı maç sırasında oyuncularına ettiği küfürler nedeniyle uzun süre eleştirilmişti. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe'den istifa edeceği iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak konuyla ilgili sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Obradovic kararı...
20.11.2019 09:24
- Son Güncelleme: 20.11.2019 09:25
Fenerbahçe Euroleague'in 8'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.
Fenerbahçe Beko teknik direktörü Obradovic'in maçtaki bir molada sinirli tavrı dikkat çekmiş ve oyuncularına karşı ettiği küfürler ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan o anlardan sonra dünyaca ünlü teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü.
Maçtan sonra çok üzgün olduğu görülen deneyimli teknik adamın yaptığı açıklamasında, "Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı."
"Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra."