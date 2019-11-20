Fenerbahçe'de beklenen karar! Küfürlerin ardından Obradovic...

Uzun süredir Fenerbahçe'nin başında bulunan ve Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak gösterilen Obradovic, Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile oynadığı maç sırasında oyuncularına ettiği küfürler nedeniyle uzun süre eleştirilmişti. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe'den istifa edeceği iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak konuyla ilgili sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Obradovic kararı...

20.11.2019 09:24 - Son Güncelleme: 20.11.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





