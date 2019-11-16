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  • 16.11.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 22:50

Fenerbahçe'den flaş Obradovic açıklaması!

, erkek basketbol takımı başantrenörü 'in istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada,"Bugün ve bazı medya organlarında yer alan koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den flaş Obradovic açıklaması!

, erkek basketbol takımı başantrenörü 'in istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Bugün ve bazı medya organlarında yer alan koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.

Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen 'hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği' iddiası da tamamen yalandır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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