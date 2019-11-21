Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Ligde son 2 maçını da kazanan Galatasaray, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu. Galatasaray, iç sahada çıktığı son 41 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i evinde konuk edecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın (22 Kasım Cuma) sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.

Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.