Üst üste çok zorlu ve kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor. Andone'nin devreyi kapatması, Falcao'nun da tedavisinin en az 2 hafta daha süreceğinin açıklanmasından sonra bir kötü haber Ryan Babel'den geldi. Hollandalı yıldız, milli takımda sakatlandı.
SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ
Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Bugün çekilecek MR'dan sonra Hollandalı yıldızın sakatlığının durumu ve ne kadar forma giyemeyeceği belli olacak.
TAKTİK DÜZEN NASIL OLACAK?
Bu gelişme sonrası Fatih Terim'in elinde tek forvet Adem Büyük kaldı... Tecrübeli teknik adamın Başakşehir maçında nasıl bir ilk 11 ve formasyon tercih edeceği merak konusu.
MUSLERA&LUYİNDAMA DA SAKAT
Muslera ve Luyindama'nın da sakatlanması artçı şok etkisine yol açtı
Cimbom'a dün 2 kötü haber geldi... Muslera sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Luyindama da Gambiya maçında sakatlandı. 2 oyuncunun durumu netleşmedi.
BELHANDA YİNE TAKIMDAN AYRI
Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray'da Belhanda yine takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdar dönen Nagatomo idmanda yer aldı.
ERENCAN YARDIMCI KADROYA ALINACAK
Fatih Terim'in üst üste gelen sakatlık şokları sonrası genç forvet Erencan Yardımcı'yı cuma oynanacak Başakşehir maçının kadrosuna alacağı öğrenildi.
SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ
Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Bugün çekilecek MR'dan sonra Hollandalı yıldızın sakatlığının durumu ve ne kadar forma giyemeyeceği belli olacak.
TAKTİK DÜZEN NASIL OLACAK?
Bu gelişme sonrası Fatih Terim'in elinde tek forvet Adem Büyük kaldı... Tecrübeli teknik adamın Başakşehir maçında nasıl bir ilk 11 ve formasyon tercih edeceği merak konusu.
MUSLERA&LUYİNDAMA DA SAKAT
Muslera ve Luyindama'nın da sakatlanması artçı şok etkisine yol açtı
Cimbom'a dün 2 kötü haber geldi... Muslera sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Luyindama da Gambiya maçında sakatlandı. 2 oyuncunun durumu netleşmedi.
BELHANDA YİNE TAKIMDAN AYRI
Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray'da Belhanda yine takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdar dönen Nagatomo idmanda yer aldı.
ERENCAN YARDIMCI KADROYA ALINACAK
Fatih Terim'in üst üste gelen sakatlık şokları sonrası genç forvet Erencan Yardımcı'yı cuma oynanacak Başakşehir maçının kadrosuna alacağı öğrenildi.
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