Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı.
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığının ardından Ryan Babel'in Başakşehir maçında forvet pozisyonunda oynaması bekleniyordu.
Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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