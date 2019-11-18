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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 13:03

'a bir sakatlık şoku daha! Falcao'nun ardından de sakatlandı!

ve sakatlıklarının ardından sarı kırmızılı yönetimin maçında forvet olarak oynatmayı düşündüğü de sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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