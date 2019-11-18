Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.11.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 22:18

'da şok! sakatlandı...

'da kabus sürüyor. , Florin Andone ve 'in ardından da sakatlar kervanına katılmıştı. Galatasaray'a bir kötü haber de 'dan geldi.

Cimbom revire döndü! Bir sakatlık daha...

'da sakatlık kabusu sürüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.

Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına da katıldı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da şok! Luyindama sakatlandı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri