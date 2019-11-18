Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.
Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Luyindama da katıldı.
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.
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