Galatasaray'da sakatlık kabusu sürüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da, bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.

Falcao ve Andone'nin ardından Babel ile Muslera'nın sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Luyindama da katıldı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.