Galatasaray'dan Muslera ve Babel açıklaması.. Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Babel ise sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası Hollanda Milli Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra interval koşular yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone, kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti.

Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.