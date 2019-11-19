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Luyindama 20 milyon Euro

'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken 'nın fiyatı belli oldu! Özellikle İngiliz takımlarının izlediği Kongolu yıldızın fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi...

Luyindama 20 milyon
Galatasaray'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu!.. Sarı-Kırmızılı yönetimin özellikle Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Kongolu stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi devre arasında bu rakamın altındaki bir teklif gelirse kabul etmeyecek. Fatih Terim de yıldız futbolcunun mutlaka kalmasını istiyor.


Bu sezon formunun zirvesinde olan Luyindama, Ada kulüplerinin gözdesi.

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